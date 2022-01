Cetara, record di vaccinazioni. Il sindaco Della Monica “Il 95% ha ricevuto la prima dose, con la terza siamo all’85%”

Cetara, Costiera amalfitana. Numeri da record per il comune della Costa d’ Amalfi , che è fra i primi non solo in provincia di Salerno ma in tutta la Campania per numero di vaccinazioni contro il coronavirus Covid – 19

Il comunicato del sindaco di Cetara sulle vaccinazioni

«Carissimi concittadini,

con questa giornata si conclude la fase più importante del ciclo vaccinale. Ad oggi, Cetara conta quasi 1600 dosi inoculate nei 3 giorni delle sedute vaccinale effettuate tra fine dicembre e inizio gennaio, delle quali 50 relative alle prime dosi, 70 domiciliari e completate le terze dosi.

Molti sono stati i ragazzi a ricevere per la prima volta il vaccino, le altre dosi, invece, sono andate a chi, finora, non aveva ritenuto opportuno essere vaccinato. Questo dato assume un incommensurabile valore, a fronte della chiusura delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, nonché della secondaria di secondo grado nei comuni della Costiera Amalfitana. Siamo arrivati a vaccinare circa il 95% per le prime dosi, al 90% le seconde dosi e al 85% per le terze dosi. Un risultato straordinario a cui va un ringraziamento di cuore a tutti i miei concittadini per l’elevato senso di responsabilità, sensibilità e rispetto nel prossimo.

Il lavoro svolto dai medici e dalle infermiere, che hanno animato il centro vaccinale in questi due mesi, coordinando i lavori e prestando attenzione e dando sostegno a tutta la popolazione, è stato lodevole. Dalle 8 alle 20 hanno lavorato ininterrottamente, sacrificando il proprio tempo, a favore di chi ha creduto e crede nel loro lavoro. Un paluso, dunque, al dott. Carmine Nasta, responsabile del centro vaccinale di Castiglione, alla dott.ssa Elena Trapani, al dott. Mario Ferrantini, alle infermiere e agli infermieri che si sono succeduti nelle diverse sedute vaccinali.

Un ringraziamento speciale a tutti i volontari della Protezione Civile che hanno organizzato il centro vaccinale, fatto rispettare il distanziamento e si sono accertati del corretto svolgimento delle attività pre e post inoculazione.

Inoltre, un ringraziamento ai ragazzi del Forum dei giovani, i quali – anche in questa occasione – hanno partecipato attivamente, mettendosi a disposizione di tutti i cetaresi, relativamente alle telefonate, allo smistamento email e al supporto verso i volontari della Protezione Civile.

La giornata di vaccinazione ha potuto avere luogo grazie al centro vaccinale di Castiglione e alla farmacia Marchiaro che ha donato il materiale sanitario.

Infine, un ringraziamento speciale alla mia amministrazione comunale che anche questa volta non si è sottratta ai propri doveri, dando prova di grande responsabilità civile e politica», Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara.