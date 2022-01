Cetara: iniziati i lavori al porto turistico, istituito il divieto di circolazione, fermata e sosta di tutti i veicoli.

Nello specifico, si stanno eseguendo lavori di realizzazione infrastrutture e servizi consistenti , tra gli altri , nello scavo per la realizzazione di sottoservizi sulla banchina di riva.

Le opere interesseranno la sede stradale del porto, precisamente Ambito Portuale di Cetara –

tratto intersezione banchina di riva con con Piazza Manfredi Nicoletti Area G e data la particolarità degli interventi che andranno ad interessare l’intera sede stradale, per motivi strettamente legati alla sicurezza si rende necessario ed indispensabile vietare la circolazione, la fermata e la sosta di ogni veicolo per tutta la durata dei lavori come da ordinanza n. 1 dell’8/01/2022