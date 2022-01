Cetara, il sindaco Della Monica invita i suoi concittadini a vaccinarsi

Carissimi concittadini,

in questi giorni natalizi abbiamo potuto rivivere un po’ di normalità, quella che ci era tanto mancata lo scorso anno, anche se alcune limitazioni e chiusure sono state d’obbligo. A breve ci ritroveremo a rivivere la vita di tutti i giorni, ad andare a scuola, a lavoro, a prendere i mezzi pubblici e così via. I casi a Cetara fortunatamente sono molto, molto inferiori rispetto ai paesi della Costiera, ma nessuno di noi può e deve sentirsi immune. A questo proposito, vi comunico che ci saranno nuovi e futuri incontri per decidere la strada migliore da percorrere, ma nel frattempo vi invito a utilizzare la mascherina Ffp2 che è più sicura e protegge sia noi sia le persone intorno a noi; a portare sempre con voi il gel igienizzante e a mantenere quelle distanze che ormai da due anni ci accompagnano. I contagi nel nostro paese sono pochi sicuramente perché quasi tutti noi siamo stati vaccinati con la seconda dose e più della metà con la dose booster. La scienza ha fatto miracoli e noi dobbiamo averne fiducia. Vi invito, dunque, a prenotarvi, per *domenica 9 gennaio, all’ultima giornata di vaccinazione nel nostro hub vaccinale (palestra comunale)* chiamando i volontari della Protezione Civile allo 0899355570. *I vaccini inoculati domenica 9 gennaio saranno esclusivamente MODERNA*, ma questo non cambia nulla, anche per chi ha fatto Pfizer.

Da parte mia e della mia amministrazione comunale vi auguro una buona Epifania.

Il vostro Sindaco.