Cetara: ecco come presentare domanda per la riduzione sulle tariffe della mensa scolastica. Le famiglie di Cetara, in Costiera Amalfitana, che usufruiscono o intendono usufruire di una riduzione sulle tariffe previste per il servizio di mensa scolastica, possono presentare nuova attestazione ISEE al fine di ottenere la riduzione tariffaria.

E’ possibile scaricare il modulo dal seguente link: http://edoc.publisys.it/…/Avviso_mensa-_presentazione_nuovo… per presentarlo entro il 28 febbraio 2022, corredato dalla certificazione ISEE in corso di validità e copia documento di riconoscimento del richiedente, a uno dei seguenti indirizzi mail/pec:

– ragioneria@comune.cetara.sa.it;

– info.cetara@asmepec.it;



In alternativa, è possibile recarsi all’ufficio protocollo nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.