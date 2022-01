Cetara, al via i lavori al porto turistico: i posti auto riservati ai residenti. A Cetara, il piccolo paese della Costiera malfitana, hanno preso il via i lavori di realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nel porto turistico. Per consentire il regolare svolgimento dell’intervento una parte dell’area riservata alla sosta per le auto dei residenti non sarà utilizzabile.

Negli scorsi giorni erano nate delle polemiche, in quanto 19 residenti erano stati multati per aver parcheggiato nelle zone contrassegnate con le strisce senza il ticket, ragion per cui il sindaco Fortunato Della Monica, ha cercato una soluzione diversa.

“Si tratta di lavori che termineranno entro due o tre settimane – ci ha fatto sapere il primo cittadino -. Oggi faremo uscire la delibera di giunta, ma per la verità già da ieri e fino al 28 febbraio, abbiamo fatto sistemare i residenti in metà del parcheggio a pagamento dei non residenti. Dal lunedì al venerdì, fino appunto al 28 febbraio, sarà ad uso esclusivo dei residenti, in modo che possano parcheggiare a poche decide di metri dal porto”.