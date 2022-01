Cava de’ Tirreni, scontro De Luca-Servalli sull’ospedale: “Inaccettabile aprire e chiudere la Rianimazione”

sottostare continuamente e inerti di fronte a queste scelte altalenanti e l’ho detto chiaramente ai vertici politici e aziendali coinvolti in questa situazione delicatissima ».

Insomma – nonostante i solleciti arrivati dai vertici provinciali e locali del partito e anche dopo il faccia a faccia con De Luca – il primo cittadino cavese conferma il suo due di picche ai dem e si prepara ad intraprendere la sua personalissima battaglia a difesa del presidio cavese dopo l’ennesimo depotenziamento disposto dall’azienda “San Giovanni Di Dio e Ruggi d’Aragona” dopo la rinnovata chiusura dell’unità operativa di Rianimazione e Terapia intensiva. Una scelta che, mai come in questa occasione, è stata accolta con favore dai comitati civici che da più di un anno si sono costituiti e sono scesi in campo per difendere a spada tratta le sorti e il futuro dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. Con un effetto domino inatteso, tra l’altro, anche altri esponenti politici cittadini hanno preso posizione in tal senso, alimentando in così lo spirito di contestazione di quanti ora si preparano a scendere di nuovo in piazza per manifestare contro le disposizioni arrivate dai vertici del Ruggi.

«Appoggiamo la scelta del sindaco Servalli che conferma il suo distacco dal sistema De Luca – ha commentato Paolo Civetta , presidente dei “Comitati Uniti” di Cava, Vietri sul Mare e Costa d’Amalfi – Crediamo che non torni sui suoi passi, in caso contrario significherebbe nuovamente essere condizionato nella sua libertà d’azione su questa vicenda drammatica. Il consigliere Gaetano Gambardella , non soddisfatto dell’operato dell’amministrazione su tale tema, ha preso le giuste distanze, così come i consiglieri Federico De Filippis e Salvatore Balestrino . Abbiamo già invitato tutti gli altri esponenti politici a fare altrettanto.