Cava de’ Tirreni. Piano di Zona, Costiera all’attacco: «Non c’è più tempo, il sociale non può aspettare». Ne parla Valentino Di Domenico in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

«Non c’è più tempo, il sociale non può aspettare». Con queste parole i sindaci e gli assessori alle politiche sociali dei Comuni di Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala e Vietri sul Mare, puntano l’indice nuovamente contro il Comune di Cava de’ Tirreni, Ente capofila dell’ambito S2 del Piano di Zona. Si acuisce lo scontro istituzionale che vede protagonisti i Comuni della Costiera Amalfitana che non hanno usato mezzi termini per accusare l’Ente metelliano di «approssimazione, mancanza di serietà, immobilismo e strumentalizzazione politica». La spaccatura si è palesata ulteriormente in occasione dell’ultima riunione, lo scorso 28 dicembre, del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S2. «Confidavamo che avremmo ricevuto risposte definitive e chiare riguardo la questione dell’incremento orario delle figure professionali a tempo indeterminato, argomento discusso ed approvato all’unanimità lo scorso 16 dicembre ma, come succede da quasi un anno a questa parte – si legge in una nota – detto argomento suscita sempre nervosismo, quando invece la decisione è stata ampiamente chiarita, motivata e soprattutto condivisa e che, se solo fosse scevra da strumentalizzazioni, resta un merito di questo coordinamento perché rientra nell’ottica della salvaguardia e della tutela del lavoro».

LE POLEMICHE Nel corso della riunione, insieme al sindaco di Praiano, Annamaria Caso, la Citro e la Bottone hanno richiesto la necessità di una risposta scritta entro 48 ore che mettesse a verbale la posizione che più volte ha ribadito il responsabile del settore economico e finanziario del Comune di Cava de’ Tirreni, Francesco Sorrentino, relativa all’incremento orario dei professionisti a tempo indeterminato, che, a loro avviso, «resta la scelta più giusta e coscienziosa» per garantire la funzionalità degli uffici con personale formato e competente e che condurrebbe alla costituzione dell’azienda consortile entro i primi mesi dell’anno. «Questo Coordinamento – si legge ancora nella missiva – ha confermato l’approssimazione e la mancanza di serietà da parte di chi è tenuto a dare delle risposte chiare e definitive perché le politiche sociali, soprattutto in questo momento, rappresentano l’unica risposta concreta alle necessità dei cittadini». Dal momento che viene espresso un ringraziamento ai dirigenti e ai dipendenti del Comune di Cava de’ Tirreni, «che a vario titolo lavorano affinché i servizi possano essere erogati», nel mirino c’è soprattutto la parte politica, in testa l’assessore Annetta Altobello che, anche nell’ultima riunione del coordinamento, «non ha fornito le risposte reiteratamente richieste».