Cava de’ Tirreni: paura al pronto soccorso dell’ospedale di “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”.

Nella notte del 24 gennaio un uomo è entrato nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cava da’ Tirreni, aggredendo verbalmente lo staff medico e prendendo a pugni il vetro di protezione del triage.

A quanto riportato dagli operatori sanitari, non si tratterrebbe di un episodio isolato. Sembrerebbe, infatti, che l’aggressore sia un uomo mentalmente instabile, che già in precedenza si era presentato al Pronto Soccorso inveendo contro lo staff medico.

Stavolta, però, i sanitari e gli addetti alla sicurezza non sono riusciti a gestirlo e, di fatto, ha aggredito verbalmente gli infermieri, per poi scagliarsi contro il vetro di protezione del triage ed infrangerlo con i pugni. Per fermare l’aggressore è dovuta intervenire la sicurezza dell’ospedale. L’uomo è stato calmato e poi fatto allontanare.

La mattina seguente, ovvero domenica mattina, la notizia si è subito diffusa nella città di Cava, riaccendendo i riflettori sulla necessità di urgenti interventi di riqualificazione del reparto cavese, dal punto di vista strutturale ma anche in termini di sicurezza.

«Bisogna mettere il pronto soccorso in condizione di lavorare in sicurezza – raccontano gli operatori sanitari -. Serve personale e disponibilità di posti letto, il reparto è permanentemente occupata da pazienti in attesa di spazi. Siamo stanchi, le persone non capiscono che siamo vittime di un sistema che non funziona. Poi dicono che il personale del Pronto Soccorso è allo stremo, questo è uno dei tanti motivi hanno commentato i cittadini esprimendo piena solidarietà – . Serve un piantone h24 nel triage, la sicurezza prima di tutto».

Sono attesi, ormai da tempo, anche gli annunciati lavori di riqualificazione e ampliamento del Pronto Soccorso cavese. I cantieri per gli interventi – come fatto sapere dal sindaco Vincenzo Servalli e dall’assessore alla sanità Armando Lamberti dopo un’interlocuzione con il dg Vincenzo D’Amato – dovrebbero partire il 26 gennaio.