Cava de’ Tirreni: le leggende del basket contro l’amministrazione comunale

A schierarsi dalla loro parte è anche Carlo Caglieris, detto Charlie, leggendario cestista bresciano, un playmaker italiano che ha calcato i più importanti parquet italiani giocando sia nella Fortitudo che nella Virtus Bologna per tre volte campione d’Italia: «Mi sono permesso di scriverle per perorare la causa delle società sportive Associazioni Cavesi Uniti – ha detto l’ex campione – che, a causa degli aumenti dell’affitto delle palestre comunali, si trovano in difficoltà a gestire l’attività sportiva e motoria, rivolta ai giovani. Confidiamo che lei e la sua giunta comunale, in questo momento particolare di assoluto bisogno per i ragazzi di praticare attività motorie, vogliate venire incontro alle società sportive del territorio. Da parte nostra, sarà un grande onore, partecipare, con alcuni nostri associati, ad eventuali eventi sportivi che si svolgeranno nella vostra cittadina».

Si tratta della seconda pec che invita le autorità comunali ad un “ripensamento”: la prima è stata inoltrata tempo fa, al primo cittadino da Sergio Roncelli, presidente regionale del Coni, che chiedeva di «moderare» le richieste economiche del Comune.