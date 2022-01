Cava de’ Tirreni: l’Asl mette a rischio l’accordo con la famiglia di Arianna. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Paletti dall’Asl sull’indennizzo a favore della famiglia di Arianna Manzo : a rischio la transazione per il risarcimento sul caso di malasanità che ha visto coinvolta, a tre mesi dalla nascita, la giovane cavese oggi quasi maggiorenne. Poco meno di un mese fa sembrava che la vicenda, trascinatasi per anni, fosse finalmente giunta a un lieto fine quando, a seguito di un incontro tra la famiglia Manzo e la direzione generale dell’Azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli, fortemente voluto dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , si erano finalmente definiti i termini per una transazione propedeutica al risarcimento già disposto in primo grado a favore della famiglia della “bambina di legno”.

Ma a mettersi di traverso, rischiando di inficiare tutti i progressi fatti fino ad oggi e di far saltare la transazione, è ora l’Asl di Salerno di cui, all’epoca dei fatti, faceva parte il presidio ospedaliero cavese “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” e i cui medici erano stati, in prima istanza, coinvolti nel processo legale che riguardava il caso di malasanità. A quanto pare la stessa Asl è ritenuta corresponsabile, anche se in minima parte, dei danni causati alla bambina a pochi mesi dalla nascita. Arianna Manzo, infatti, era stata inizialmente ricoverata al plesso cavese prima di essere trasferita al “Cardarelli” di Napoli dove avrebbe poi ricevuto cure non adeguate alla sua tenera età. Chiamata, quindi, a contribuire alla definizione della transazione per il risarcimento della famiglia (stabilito per una cifra di circa 3 milioni di euro, come definito già all’esito del primo grado di giudizio), l’Asl si è detta indisponibile, tramite una nota recapitata ieri a Eugenio Manzo e