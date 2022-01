Cava de’ Tirreni e Costiera Amalfitana: è divorzio

Come afferma Giuseppe Ferrara in un articolo della Città di Salerno, ora l’amministrazione prepara il terreno per una collaborazione intercomunale, circoscritta alle città confinanti (della Costiera compresa, quindi, solo Vietri sul Mare o al massimo Cetara), dalla quale trarre massimi vantaggi, soprattutto nell’ottica di intercettare i fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Per una serie di dinamiche socioeconomiche ormai desuete, Cava e la Costa d’Amalfi vengono raggruppate in ambiti comuni – ha spiegato Servalli -. Ma se da un punto di vista turistico e ambientale la Costiera è un collegamento meraviglioso per noi e che dobbiamo sempre mantenere, bisogna fare una distinzione in altri ambiti, come quello sanitario e dei servizi sociali. Lo stesso Piano di Zona Cava-Costiera, così come è strutturato, è assolutamente fallimentare perché è difficile mettere insieme le esigenze di comuni molto diversi. Bisogna ribaltare questo ragionamento, altrimenti corriamo il rischio di non realizzare alcun progetto del genere».

La considerazione del primo cittadino arriva a seguito di una serie di solleciti da parte della minoranza (in particolare dal consigliere di “Siamo Cavesi”, Raffaele Giordano ) ma anche dagli esponenti di Rifondazione Comunista, che avevano chiesto delucidazioni sulle attività che l’amministrazione sta mettendo in campo relativamente alla realizzazione di un Ospedale di Comunità. «C’è già una forte intesa con i comuni di Vietri sul Mare e Nocera Superiore – continua Servalli – ma anche così non raggiungiamo una popolazione di 100mila abitanti, necessaria per portare avanti il progetto dell’ospedale di comunità. Stiamo immaginando, quindi, di coinvolgere anche i comuni di Roccapiemonte e Castel San Giorgio o anche Cetara».