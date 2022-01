Dopo la maturità classica si trasferisce da Potenza a Milano, dove accanto agli studi di Economia Politica presso l’Università Bocconi, intraprende il percorso di formazione attorale con Massimo De Vita del Teatro Officina e presso la Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi (indirizzo drammaturgia). Frequenta come uditrice le classi di voce e canto presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Partecipa ai fermenti della scena teatrale milanese degli anni ’90: come co-fondatrice del gruppo TheatriKòscon cui realizza Il Grido sull’opera di Federico Garcìa Lorca (Rassegna Compagnie Emergenti del Teatro Out-Off); in azioni di teatro di strada e performative ispirate al Living Theatre con il gruppo Teatro dell’ Emergenza del Centro Sociale La Pergola e Centro Sociale Alcione. Nello stesso periodo scrive per le riviste Spettacoli a Milano e Pubblica Amministrazione Oggi.Negli anni successivi studia canto lirico e danza flamenco e partecipa ai laboratori di alcuni maestri della scena italiana contemporanea (Leo de Berardinis, Danio Manfredini, Francois Kahn, Marco Baliani) e del teatro di tradizione ( Adriana Innocenti, Piero Nuti). Studia Teatro Musicale con Agustì Humet e Xavier Algans dell’ Institute del Teatre di Barcellona, nell’ambito della Scuola Internazionale per attori di Montalcino Firma nel 1993 la prima regia teatrale con lo spettacolo Come gli uccelli dell’aria che scrive in collaborazione con Roberto Carusi (Prod. Teatro Officina) ricevendo incoraggianti apprezzamenti critici, dopo aver debuttato nel 1991 al Teatro Officina come attrice in Una Voce per i Vangeli , regia di Massimo De Vita . E’ attrice nell’ evento per cento attori Antigone delle Città (1992) in memoria delle vittime della strage di Bologna, diretto e coordinato da Marco Baliani. Nel 1992 è attrice protagonista per Radio Popolare Network del giallo radiofonico in 16 puntate Il mistero del vaso cinese (con Paolo Rossi, Antonio Albanese, Lella Costa, Luciana Littizzetto, Maurizio Nichetti, Banda Osiris) scritto e diretto da Oliva, Cirri e Ferrentino .

Scrive la sceneggiatura del cortometraggio Prima …regia di Prospero Bentivenga , prodotto da Fulvio Lucisano. Il cortometraggio è selezionato al Festival del Cinema Giovani di Torino 1993 e 1994. Segnalata al Premio Montegrotto per il Teatro 1992 , vince il Premio Eti Stregagatto 1997 con lo spettacolo Bambine diretta da Maria Maglietta (Produzione Compagnia Eduardo di Milano). Lavora come attrice e formatrice nell’ambito di altre realtà italiane diTeatro Ragazzi come Nautai Teatro di Firenze e Onda Teatro di Torino. Con Compagnia Eduardo realizza inoltre il Progetto Biennale sulla Shoah per le scuole elementari Con gli Occhi dei Bambini che sfocia nello spettacolo Il canto di Marta di cui è co-autrice e interprete, con la regia di Paolo Nani . Nel 1997, dopo un lungo percorso di selezione, entra a far parte come attrice del Progetto Eti I Porti del Mediterraneo diretto da Marco Baliani e con lo spettacolo Giufà, Giohà, Nasraddin Hocha , diretto dallo stesso Baliani, tocca i maggiori teatri italiani e il Theatre Tourskj di Marsiglia e il Teatro Nazionale di Tunisi. E’ diretta da Adriana Innocenti in Le Troiane , nel ruolo di Andromaca (Produzione Torino Spettacoli); da Alessandra Rossi Ghiglione in Madama Sinoira; da Marco Manchisi in collaborazione con Cristina Pavarotti in Tacea la notte placida , Premio Torresani della Giuria Popolare . Si avvicina allo studio del canto popolare con Antonella Talamonti ( trainer vocale nello spettacolo Giufà, Giohà … di Marco Baliani) e nel 1999 si trasferisce a Torino. A Torino collabora come cantante, attrice, drammaturga e ricercatrice con la storica compagnia Casa degli Alfieri di Asti: l’incontro con Luciano Nattino, Antonio Catalano, Alessandra Rossi Ghiglione, Maurizio Agostinetto, sfocia nel ciclo di spettacoli Terre di Racconti e nella costituzione dell’ Archivio della Teatralità Popolare di cui entra a far parte.Intorno a queste esperienze si costituisce un gruppo di drammaturghi, attori, musicisti, (Alessandra Rossi Ghiglione, Marco Alotto, Caterina Pontrandolfo, Antonella Enrietto, Gilberto Colla, Marzia Loriga, Elisa Fighera, Mauro Basilio) e antropologi (Gianluigi Bravo, Piercarlo Grimaldi) che realizza diverse stagioni di spettacoli e di progettualità tra teatro, antropologia e comunità in diverse aree del Piemonte.

Realizza nel 2001 lo spettacolo Youkali – Gran Teatro Musicale di Lucania, Capitanata e Trinacria scritto con Alessandra Rossi Ghiglione che ne firma la regia e in collaborazione con Antonio Catalano (Prod. Viartisti Teatro di Torino). Lo spettacolo debutta al Teatro Gobetti di Torino e viene presentato in numerosi Festival (Festival di Calamandrana, Festival della Narrazione di Arzo, Festival Itaca, Festival Filufilese di Presicce etc..).Scrive con Marco Alotto lo spettacolo Balere-Antropologia del Ballo a Palchettoe conduce con Alessandra Rossi Ghiglione il laboratorio Canti, memorie e storie con un gruppo di ex-operaie di Fiat-Mirafiori, nell’ambito del Progetto Periferie del Comune di Torino.Nel 2002 è diretta da Luciano Nattino in Ginestre a Portella, presentato al Festival AstiTeatro: Compone ed esegue dal vivo per lo spettacolo melodie originali su testi di Ignazio Buttitta. In questa fase, come cantante solista è ospite di prestigiosi festival e convegni nazionali sul canto popolare, collabora con il nascente gruppo di ricerca-coreutica e musicale La Paranza del Geco e il gruppo folk Misuraca. Sempre a Torino, collabora come attrice-cantante con gli attori-autori e registi Gianni Bissaca e Marco Alotto, in numerosissimi progetti teatrali e didattici. Fa incursione come protagonista nel genere operetta ricoprendo i ruoli di Salomè in Scugnizza (di Costa- Lombardo) e di Odette in Dedè (di Henry Cristine) (Prod. Alfa Folies Torino, regie di Cesare Goffi).Si trasferisce a Pozzuoli nel 2003 e a Napoli collabora come cantante e vocalist con numerosi musicisti della scena partenopea. Con Carlo Faiello, musicista e compositore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, inaugura una ricca stagione di concerti (tournè Le Danze di Dioniso; Concerto Stella Nascente; etc..). Continuando la propria ricerca vocale sulla musica di tradizione orale lucana e del Mediterraneo, è cantante presente nel cd Tribù Italiche Basilicata (Ed. World Music Magazine) e realizza, tra gli altri, i recital Ultime Atlantidi e Canti Migranti (Valsusa Film Fest.; Festival Visconti Ischia). Oltre che in contesti più ufficiali, canta Ultime Atlantidi in diversi contesti: nelle case, nelle chiese, nella Piscina Mirabilis di Bacoli, in convegni dedicati alla musica popolare, portando il canto a voce sola.