Castellammare , È volato al cielo il Notaio Salvatore di Martino

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Fare il professionista e il notaio con abnegazione significa dare agli altri un po’ del tuo sapere. Un uomo che ricordiamo con simpatia e affetto per aver chiesto consigli consulenze e l’assistenza tecnica per operazioni immobiliari e tecniche complesse. Un notaio vecchio stampo che faceva valere sua personalità con grande garbo e saggezza.

È volato al cielo il Notaio Salvatore di Martino .

I nostri colleghi di Castellammare di Stabia ricordano con affranto e delicatezza la figura di un grande uomo.

Castellammare perde un professionista serio,sempre disponibile e sensibile anche nel sociale ,con la moglie Rosanna Angiò ,infatti in molte occasione ha teso la mano ad aiutare economicamente chi ne aveva bisogno , per spese mediche e cliniche .

La città di Castellammare in queste ore piange un Notaio ,un politico, un amico ma soprattutto un Signore .

Ciao Salvatore

Ormai nonno non ha mai smesso di dedicarsi alla sua attività. Sempre pronto, con la moglie Rosanna Angiò, ad aiutare chi era in difficoltà. Il suo studio notarile è tra i più prestigiosi della città. Accanto alla Juve Stabia in ogni momento, non ha mai rinunciato alla sua passione per la squadra gialloblù, che ha anche finanziato in diversi momenti della sua storia. Impegnato in politica per il centrodestra è stato anche candidato a sindaco, mantenendo però sempre il dovuto distacco dalle dinamiche interne alla politica locale. In tanti in queste ore lo piangono per il contributo dato, con stile e signorilità, alla sua città.