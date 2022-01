Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino: “Nessun rischio per le nostre acque termali”

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino interviene sulla situazione delle acque termali cittadine: «Basta con le futili polemiche, nessun rischio per le nostre acque termali. Ancora una volta ci tocca fare chiarezza dinanzi ai soliti sterili allarmismi e alle strumentalizzazioni politiche da parte di chi ha contribuito alla chiusura e al fallimento delle Terme ed oggi continua a fare proclami vuoti e privi di costrutto.

Noi ci siamo fatti carico di provvedere alla stesura integrale di una bozza di protocollo d’intesa tra Ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Campania e Comune di Castellammare di Stabia, per la valorizzazione delle Terme e per accompagnare nel migliore dei modi gli investimenti dei privati. All’interno di quel protocollo, inoltrato al Mise e alla Regione il 16 febbraio 2021, sono definiti in modo chiaro i reciproci impegni da assumere per la rinascita delle Terme, ivi compresa proprio la questione legata alle concessioni delle acque con la Regione Campania. E siamo stati noi anche a candidare il 14 gennaio scorso le Terme per un finanziamento di 30 milioni con i fondi del Pnrr.

Voi che oggi gridate allo scandalo, dimenticando i vostri continui fallimenti sul tema delle Terme quando avete governato, fareste bene piuttosto a compulsare i vostri riferimenti regionali, quelli che sono stati eletti con i vostri voti e che intanto continuano a latitare su questo tema cruciale per il futuro della nostra città. Così come latitano anche sulla richiesta per l’acquisizione del patrimonio immobiliare di Sint da parte della Regione Campania, in linea con l’ordine del giorno approvato lo scorso 20 dicembre in consiglio comunale. Dimostrate finalmente di voler bene alla città e di saper anteporre l’interesse pubblico alle vostre inutili strumentalizzazioni».