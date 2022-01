Castellammare di Stabia a C’è Posta per Te: la sorpresa dei figli dopo la morte del marito. I figli vogliono vedere la madre tornare a sorridere in seguito all morte del marito, avvenuta nel 2020. Da allora, infatti, Rosaria pensa soltanto al lavoro. Per questo motivo, per farle una sorpresa, il postino di C’è Posta per Te è arrivato a Castellammare di Stabia. E noi abbiamo potuto assistere ad una storia davvero commovente.

«Da quando è successo nostra madre non è più quella di prima – fa sapere il messaggio letto dalla De Filippi – si divide tra casa e cimitero dove si trova il marito, si è messa a lavorare per non far mancare niente ai figli. Quello che vogliamo farle capire è che non deve nascondersi per piangere, il motivo per cui siamo qua è dirle tante cose anche con l’aiuto di Marco Bocci, vogliamo cercare di farla ricominciare».

«Ti vogliamo bene» le dice la figlia più grande, che sta per renderla nonna quando hanno girato la trasmissione in onda su Canale 5. Il bimbo nel frattempo oggi è nato, una gioia dopo la morte del marito Franco. I medici in clinica avevano diagnosticato, in un primo momento un’ulcera, invece aveva un mieloma alle ossa e per lui non c’è stato niente da fare.

Dopo il dolore la famiglia di Rosaria, due ragazze e un figlio maschio, fa in modo che si avveri il suo desiderio. Per la donna stabiese, che ogni mattina si sveglia alle tre per lavorare, una serata speciale. Al suo fianco l’attore Marco Bocci.

E i figli possono vederla piangere e sorridere insieme.