Castelcivita (SA) donna dispersa in un sentiero: intervento risolutivo del CNSAS.

Appena concluso il secondo intervento della giornata per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Dopo aver ricevuto l’allarme per una persona dispersa, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono immediatamente diretti verso la zona di Castelcivita (SA). La persona in difficoltà era una donna che stava percorrendo un sentiero nel comprensorio del comune di Castelcivita ed ha perso l’orientamento visto anche il sopraggiungere della notte. Due squadre del CNSAS hanno affrontato il sentiero da parti opposte, una è partita dalla zona di “piede l’alma” e un’altra dalla zona “le petrose”. La donna è stata raggiunta e, visto che non necessitava di cure mediche, è stata accompagnata a valle da entrambe le squadre. Sul posto anche i carabinieri di Castelcivita.