Capri, sei gli indagati per la tragica morte dell’autista Emanuele Melillo

Capri, il 22 luglio 2021 il 32enne Emanuele Melillo perse tragicamente la vita in un incidente stradale lungo la via che porta a Marina Grande mentre era alla guida del bus Atc. Il giovane autista quel giorno perse il controllo dell’autobus, che uscì di strada sfondando le barriere protettive precipitando sulla sottostante struttura balneare. A seguito del sinistro, ci furono anche 23 feriti tra i passeggeri del mezzo di trasporto.

Per la morte di Melillo sono sei le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Si tratta di quattro funzionari responsabili dei dipartimenti viabilità della città metropolitana di Napoli, un amministratore della società di trasporto caprese Atc e un medico. Nei loro confronti vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio verrà conferito l’incarico a un consulente della Procura che darà inizio all’incidente probatorio sui documenti finora raccolti sull’accaduto e sul bus precipitato che si trova custodito in un capannone industriale.