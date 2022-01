Capri, il consigliere regionale Borrelli contro i teppisti di Capodanno

Capodanno ad Anacapri, ingenti danni per scoppio di petardi, è intervenuto con un comunicato il consigliere regionale Francesco Borrelli (Europa Verde): “Individuare i responsabili, risarciscano i danni”. “Un triste Capodanno per alcuni residenti di Anacapri dopo che i vetri di porte e finestre delle loro abitazioni in via Filietto ad Anacapri, sono andati in frantumi in seguito all’esplosione di potenti petardi fatti brillare ad opera di alcuni teppisti che, strafregandosene dell’ordinanza che ne vieta l’uso, hanno fatto esplodere gli ordigni proprio sotto le loro abitazioni. Non si esclude l’utilizzo di bombe carta, saranno le indagini in corso a chiarirlo. Ingenti i danni oltre allo spavento per i residenti vittime della inciviltà di veri e propri criminali. Attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza chiediamo di risalire ai responsabili, siano chiamati alle loro responsabilità oltre a risarcire i danni. Non passi come bravata un vero e proprio temperamento delinquenziale”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.