Capri, file per i vaccini, 620 iniezioni. Ad Anacapri boom di contagi , 109 casi covid.

L’impennata dei contagi e l’aumento delle restrizioni imposte dal Governo stanno determinando una nuova corsa al vaccino contro il Covid dopo una frenata avuta durante le festività. Folla e lunghe code alla tendostruttura San Costanzo di Capri per il primo vax-day del 2022 (nelle foto). In centinaia fin dal primo mattino di oggi, venerdì 7 gennaio, hanno affollato l’hub vaccinale. Molte persone sono rimaste parecchie ore in attesa di poter accedere, non sono mancati malumori e polemiche. A chiusura della giornata, secondo le informazioni raccolte, risultano effettuate 620 vaccinazioni, tra dosi booster e in misura minore prime e secondi dosi. Si replica sabato 8 gennaio a partire dalle ore 9.00: la mattina le vaccinazioni agli adulti, il pomeriggio ai bambini.

Nuovo record di contagi ad Anacapri. Il bollettino Covid registra oggi ulteriori 16 tamponi positivi e 5 guariti. In totale, i cittadini contagiati dal virus ad Anacapri in questo momento sono 109. A Capri, invece, i positivi secondo l’ultimo dato di alcuni giorni fa sono 60.

Fonte Capri news