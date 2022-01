Caos per i vaccini a Vico Equense, sono intervenuti i carabinieri. I comuni non possono scaricare tutto sull’ASL. Con tutto il rispetto per i primi cittadini, ma devono rendersi conto che questa è una emergenza al pari di un terremoto, non possono stare con le mani in mano. Quello che abbiamo detto per Piano di Sorrento vale anche per Vico Equense. L’ASL da Castellammare di Stabia, la Regione Campania da Napoli, non si rendono conto di quello che succede nei singoli comuni della Penisola sorrentina.

L’amico Enrico Di Palma, diventato giornalista con Positanonews, sulla pagina facebook Aequa news ecco cosa riferisce