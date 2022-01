Caos a Vico Equense: lunga fila all’ospedale per la terza dose. In questo ultimo periodo di pandemia i contagi stanno molto aumentando in tutta Italia. Anche in Penisola Sorrentina lo scenario è lo stesso che nel resto del Paese: molti positivi in più e file chilometriche sia nei centri vaccinali che nelle farmacie, per effettuare, rispettivamente, il vaccino o un tampone.

A Vico Equense, questa mattina di martedì 4 gennaio 2022, è caos: una lunghissima fila, anche all’esterno dell’ospedale, fino alla strada, di cittadini che attendono la terza dose.