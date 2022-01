Campania, scuole elementari e medie chiuse fino al 31 gennaio . «È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.

«Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull’altare della politica e dell’opportunismo», ha continuato il governatore campano.

Dunque, in Campania le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado resteranno chiuse fino al 31 gennaio. Nelle prossime ore l’ordinanza regionale del Presidente De Luca.