Campania, da oggi in zona gialla: ecco cosa cambia

La Campania è passata in zona gialla da oggi 17 Gennaio. Non cambia nulla in merito all’uso obbligatorio delle mascherine, sia al chiuso che all’aperto.

Nessun coprifuoco o utilizzo di certificazioni, o limiti sugli spostamenti tra comuni e regioni, di giorno e di notte, ad eccezione delle regioni in zona rossa.

Cambiano, invece, le disposizioni in merito a bar e ristoranti, che già a partire dal 10 Gennaio sono accessibili soltanto da chi è munito di Super Green Pass (ottenuto esclusivamente tramite vaccinazione o guarigione dal Covid 19).

Anche le piscine, i musei, i teatri, le palestre e i mezzi di trasporto (come autobus e metropolitane) saranno accessibili soltanto con Super Green Pass.

Dal 2o Gennaio, inoltre, in Super Green Pass sarà necessario anche per chi vorrà usufruire dei servizi alla persona, ovvero: parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Discoteche e sale da ballo resteranno chiuse, mentre gli impianti sportivi e i cinema ed i teatri avranno una capienza massima del 35% e del 50%.

Per le scuole, infine, nessun cambiamento, ma resteranno in vigore le disposizioni attuali: didattica in presenza del 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.