Campania: Covid in calo, ricoveri sbloccati. Era il 10 gennaio il giorno in cui la sanità campana ha ricevuto un altro duro colpo: a partire da quella data, infatti, era stata disposta la sospensione dei ricoveri programmatici sia medici che chirurgici nelle strutture sanitarie pubbliche, stabilendo la possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza non differibili provenienti dal Pronto Soccorso o per trasferimento da altri ospedali.

Oggi, finalmente, delle buone notizie: l’Unità di Crisi Regionale per l’Emergenza Covid ha inviato una nota a tutte le direzione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, disponendo il ripristino di tutte le attività di specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario regionale.