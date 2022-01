Campania covid-19: aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Sono 13.364 i casi positivi su 119.138 test esaminati

Sono 13.364 in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 119.138 test esaminati; in calo l’indice di contagio che passa dal 16,91% di ieri all’11,21% di oggi. Nove i decessi nelle ultime 48 ore. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive – li disponibilità dei posti letto in questa area da ieri ha raggiunto la cifra di 702 unità – che sono 74 (più 4 rispetto al dato precedente). In crescita anche i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono 961 (più 32).



Positivi del giorno: 13.364

Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Test: 119.138

Deceduti: 9 ​

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702

Posti letto di terapia intensiva occupati: 74

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 961

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19. regione.campania.it/e_vaccini- anti-covid.html