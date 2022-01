Campania, covid 19: 16.977 positivi su 102.720 tamponi processati

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 16.977 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 10.954

Positivi al molecolare:6.023

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 102.720

di cui:

Antigenici: 65.533

Molecolari: 37.187

Deceduti: 24 Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 786

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.331

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Sono 16.977 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 102.720 test molecolari e antigenici esaminati. Il tasso di incidenza è del 16,52%, stabile rispetto al 16,45 di ieri. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala 28 decessi, di cui 24 nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti. In crescita sia l’occupazione delle terapie intensive, che sale a 99 (+6), sia quella dei posti letto in degenza, a quota 1.331 (+13).