Campania, 88enne senza green pass in gelateria: gli negano il gelato e lui estrae una pistola.

È successo ieri, 25 gennaio, a Casoria, in provincia di Napoli. Un uomo di 88 anni voleva mangiare un gelato in un locale. Gli è stato chiesto di esibire il green pass, ma lui ne era sprovvisto e di fronte al rifiuto del vigilante – intento a bloccargli l’accesso al locale – ha estratto una pistola e gliel’ha puntata contro.

Non aveva alcuna intenzione di andarsene senza gelato, nonostante il vigilante abbia cercato di farlo ragionare e allontanarlo. Sono poi dovuti intervenire sul posto i Carabinieri, che lo hanno denunciato, sequestrandogli anche l’arma che aveva in possesso.

Il Green Pass è obbligatorio nei locali e va esibito anche se si vuole consumare un caffè al banco. Quando è stato chiesto all’uomo di esibire il green pass, egli si è alterato, estraendo una pistola e minacciando la vigilanza di farlo entrare in ogni caso.

Il vigilante, tuttavia, non ha perso la calma e dopo qualche minuto di tensione l’88enne ha abbassato l’arma e se n’è andato. Soltanto poco dopo, quando poi sono intervenuti i Carabinieri di Casavatore e Casoria, l’uomo è stato raggiunto a casa, identificato e portato in caserma, mostrando resistenza. Sono infatti dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto aprire la porta con l’attrezzatura adeguata. È stata anche ritrovata la pistola, già carica con 11 colpi all’interno. L’88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.