Calcio, si va verso Napoli – Salernitana

Si va verso Napoli – Salernitana. Per la prima volta allo stadio Maradona, ma soprattutto per la prima volta in un “derby” in serie A, Napoli – Salernitana dovrebbe essere disputata domenica prossima alle 15. Il condizionale è d’obbligo perché i granata hanno 8 contagiati nell’organico per cui, secondo il nuovo protocollo stilato dalla Lega, ne basterebbe un altro per annullare il match. Si valuterà dunque nei prossimi 2 giorni la condizione della squadra prima di lasciare spazio al calcio giocato. Il Napoli è reduce da una trasferta vincente a Bologna ed ha intenzione di continuare il trend positivo in campionato, mentre la Salernitana è rinnovata nello spirito grazie al cambio di guardia nella presidenza. Il giovane imprenditore Iervolino, che l’ha acquisita il 31 dicembre scorso, ha già annunciato il nuovo acquisto: il nipote Antonio Pio Iervolino, che andrà a rinforzate il settore giovanile. A dirigere la gara ci sarà l’arbitro Pairetto.