Calcio, auguri a tutti i tifosi della penisola sorrentina e della costiera amalfitana

È il primo giorno del 2022 e, come di consueto, arrivano gli auguri a tutti i tifosi da parte delle società calcistiche. La speranza del Sorrento: “Buon 2022 caro Sorrento e cara Sorrento. Buon anno a chi ci segue sempre, a chi riprenderà a farlo, a chi comincerà a venire allo stadio Italia e a chi ci tornerà. Buon anno a chi lavora in società, specie a chi lo fa dietro le quinte e mai sotto ai riflettori. Buon anno allo staff tecnico, ai calciatori, alla nostra famiglia allargata, composta dai giovani, dagli amici del Futsal e dai players degli eSports. Buon anno ad una città stupenda che non smette mai di stupire; che Sorrento ed il Sorrento possano brillare nel 2022 come e più di sempre!”. Il Costa d’Amalfi aggiunge: “Ci lasciamo alle spalle un altro anno, ma l’augurio è sempre e solo uno.. TORNARE A VIVERE!!! Che questo 2022 ci riporti quella normalità di cui abbiamo tanto bisogno e ne hanno bisogno specialmente i più piccini, coloro i quali soffrono più di tutti questa vita segregata. BUON ANNO A TUTTI.. e che sia davvero un anno migliore”. Anche il Sant’Agnello scrive: “Ogni anno sempre la solita frase , sempre i soliti auguri …”che il nuovo anno sia migliore per te e per la tua famiglia” , come se l’anno che ci lasciamo alle spalle non ci avesse lasciato niente di positivo , niente di bello , niente da “ricordare”….è proprio questa la cosa che più mi piace dell’anno che va via …”ricordare” quello che abbiamo fatto di bello e soprattutto non dimenticare quello che abbiamo fatto di brutto e migliorarlo ….ecco l’augurio che faccio a me e a tutti voi è quello di migliorarci ,che il nuovo anno possa migliorare tutto e tutti .

DALLA FAMIGLIA NEGRI ED IL SANT’AGNELLO 1996 BUON 2022”.