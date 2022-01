Mille euro dal Comune di Gragnano per chi adotta uno dei 56 cani in stallo nel canile comunale

Sul sito del comune di Gragnano, sono comparse, circa una cinquantina di foto di cani, pronti all’adozione, in seguito all’abbandono da parte dei loro pessimi umani, sulle strade del paese.

Un provvedimento pilota che sarebbe auspicabile che venisse adottato anche da altre amministrazioni comunali, dato che potrebbe non solo migliorare la vita dei cani ma anche le voci in bilancio degli enti.

Oltre al loro smisurato affetto, avrà anche questo aiuto economico, per poter affrontare con serenità, le spese necessarie: cibo, cure veterinarie ed esigenze varie del nuovo membro familiare, da spendere nelle strutture indicate dal comune.

L’amministrazione di Gragnano, guidata dal sindaco Nello D’Auria, ha deciso di stanziare mille euro ad adozione per la famiglia che donerà una casa ad uno di questi cani bisognosi.

Il sindaco D’Auria ha spiegato che il provvedimento è nato per l’amore verso gli animali che, seppur trattati bene, sono costretti spesso, a vivere per lungo tempo in canile prima di riuscire ad essere adottati.