Bonucci aggredisce il segretario dell’Inter, solo una multa di 10000 euro per lui

Dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha vinto la Supercoppa Italiana, Leonardo Bonucci si è reso autore di un gesto antisportivo, incivile e addirittura violento. Il difensore bianconero è andato incontro al segretario dell’Inter, Cristiano Mozzillo e, strattonandolo, gli ha gridato “ti ammazzo”. Il tesserato nerazzurro, contento per la vittoria avrebbe, secondo Bonucci, esultato troppo e questo ha scatenato la reazione aggressiva del calciatore. Da sottolineare che i difensori della “Vecchia Signora”, Bonucci e Chiellini, non sono nuovi a gesti del genere, anche contro gli arbitri quando non sono d’accordo con qualche decisione e raramente vengono sanzionati. Questa volta, invece, il N19 ha avuto una multa di 10000 per “essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale”. C’è chi sui social in queste ore sta esprimendo il proprio disappunto per l’esigua cifra da dover pagare e, in effetti, come dare torto a queste persone?