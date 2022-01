Batteri nelle vongole veraci, controlli Nas a pescherie e Sushi A Napoli, per il cenone della sera di San Silvestro, alla vigilia di Capodanno, è consuetudine consumare i frutti di mare, con particolare riferimento a vongole e lupini. Il Rasff (Rapid alert system for food and feed), sistema di allerta rapido su cibo e mangimi dell’Unione Europea, lancia però un allarme in Italia: possibili batteri nelle vongole veraci. In particolare, il rischio è che nei mitili sia presente il batterio dell’Escherichia coli: l’allerta è stata diramata proprio nella mattinata odierna, 31 dicembre. Dal momento che, come detto, a Napoli è consuetudine mangiare vongole veraci a Capodanno, in città sono scattati in queste ore i controlli da parte dei carabinieri del Nas e degli ispettori dell’Asl a salvaguardia della salute dei cittadini in Campania