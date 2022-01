Basilico a Sorrento, Tre Arcate a Piano, Covent Garden a Meta le ultime ( buone ) recensioni della pizza . Annarè spettacolari gnocchi

Basilico a Sorrento, Tre Arcate a Piano, Covent Garden a Meta le ultime ( buone ) recensioni della pizza . Puntante infrasettimanali di gennaio in Penisola Sorrentina, ieri il ritorno dopo diverso tempo, in particolare causa Covid, a Basilico, il locale nel cinema Armida di Mastellone , e la pizza ci è piaciuta come pure il “cuoppo”. Le Tre Arcate sono un punto di riferimento sociale e mondano carottese se vogliamo, Alessandro nella saletta sopra ospita sempre qualche evento particolare, da non perdere i dolci del papà, eccezionali e delicate le chiacchiere. Al Covent Garden abbiamo trovato un locale ampio e spazioso, e in questo periodo non è male, segnaliamo la pizza, ma sopratutto la parmigiana e il salame di cioccolato . Conferma per Annarè con gnocchi spettacolari , il baccalà cucinato in maniera divina, una vera cucina napoletana, buonissima anche la loro pizza e i dolci da non perdere