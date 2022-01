Aumentano i contagi a Maiori, file davanti alle farmacie per poter effettuare il tampone

Maiori. Il bollettino diramato dalla pagina ufficiale del comune riporta un totale di 291 attualmente positivi. Purtroppo i contagi sono aumentati in linea con quanto sta accadendo a livello regionale e nazionale. E’ innegabile che il periodo delle festività ha contribuito a creare maggiori occasioni di convivialità aumentando il rischio di contagi ed ora sono in tanti coloro che decidono di sottoporsi al tampone rapido con la formazione di file presso le farmacie.

Intanto, presso il presidio di Castiglione di Ravello, procede la campagna vaccinale (così come in altri comuni della costiera amalfitana) per la somministrazione delle terze dosi ma anche di molte prime e seconde dosi.

(video di Valeria Civale)