Aumentano gli incidenti stradali lungo la SS163, il sindaco di Maiori scrive al Prefetto per installare dispositivi di controllo della velocità. Sono, purtroppo, ancora numerosi gli incidenti che si verificano lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”. A questo proposito, riportiamo di seguito le parole del sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone:

Nell’ultimo periodo hanno ripreso a crescere in maniera significativa gli incidenti stradali lungo la SS163.

Fra le principali cause c’è l’alta velocità e lo sprezzo del pericolo di chi crede che questo nastro d’asfalto sia, a tutti gli effetti, una pista su cui misurare le proprie presunte abilità di guida.

Per questo venerdì scorso ho nuovamente inviato una lettera indirizzata al Sig. Prefetto Dott. Francesco Russo a cui chiedo, in qualità di autorità competente, di individuare i tratti di strada dove poter consentire l’installazione di strumenti elettronici per il controllo della velocità tipo “Tutor” o in alternativa degli autovelox con controllo da remoto nei 10 km di SS163 che insistono sul territorio del Comune di Maiori.

Il mio è un appello affinché, con spirito di fattiva collaborazione, si faccia il possibile per ridurre questo increscioso fenomeno avvalendoci dei moderni strumenti che la tecnologia oggi mette a servizio della sicurezza e dell’incolumità di quanti percorrono le nostre strade.