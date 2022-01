Attimi di relax sulla spiaggia di Meta in questa giornata di gennaio baciata dal sole

Meta. Questa giornata di metà gennaio ha regalato un sole bellissimo che ha riscaldato il freddo di questi giorni ed in tanti hanno deciso di concedersi qualche momento di relax sulla splendida spiaggia della città. Una passeggiata in riva al mare con il sottofondo delle onde che si infrangono ed un buon caffè in uno dei locali aperti pronti ad accogliere chi volesse sorseggiare qualcosa di caldo o spezzare la fame avendo davanti un panorama da togliere il fiato.

Indubbiamente la spiaggia di Meta e la sua passeggiata restano tra quelle più belle della penisola sorrentina, da sempre luogo dell’anima non solo per i metesi ma per i residenti della penisola sorrentina e non solo che sanno di poter trovare in qualsiasi periodo dell’anno un vero angolo di paradiso.