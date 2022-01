Atrani registra 2 nuovi casi di positività al Covid-19

Il Comune di Atrani aggiorna la situazione epidemiologica in città sulla base dei dati comunicati dall’Asl dai quali emerge la positività al Covid -19 di altri 2 cittadini. Sale, quindi, a 19 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si ricorda che la variante Omicron si diffonde molto rapidamente per cui ora come non mai bisogna prestare molto attenzione alle norme igienico-sanitarie quali indossare la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.