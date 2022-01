Atrani, arrivano i sanificatori di aria per scuola dell’infanzia e uffici comunali

Il Comune di Atrani, considerato il pericolo di emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo e la necessità di proteggere i cittadini, ha acquistato dei sanificatori / purificatori di aria che sono stati collocati all’interno degli uffici comunali e della scuola dell’infanzia.

I sanificatori acquistati dal comune di Atrani sono realizzati tramite una tecnologia di purificazione dell’aria al plasma che, in combinazione con gli UVC, il filtro HEPA, il filtro a carboni attivi e il filtro fotocatalisi può ridurre efficacemente la polvere nell’aria, neutralizzare e decomporre gli inquinanti e disinfettare l’aria dai batteri e dai virus.

Si tratta dunque di un importante acquisto da parte del piccolo comune costiero volto a garantire una maggiore sicurezza per i bambini della scuola dell’infanzia e per tutti i dipendenti comunali.

Dopo Minori Atrani è il secondo comune della Costa d’Amalfi che si dota di un dispositivo simile nelle scuole.