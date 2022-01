Approvato protocollo d’intesa tra Maiori, Minori, Ravello, Tramonti e Scala per la rigenerazione economica e sociale del territorio costiero

Minori. Questa mattina, presso la Casa Comunale della città di Minori, la Giunta Comunale con la presenza del sindaco Andrea Reale, del vicesindaco Sergio Bonito e dell’assessore esterno Maria Citro – con Delibera n. 1/2022 – ha approvato dello schema Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Maiori, Minori, Ravello, Tramonti e Scala per la rigenerazione economica e sociale del territorio della Costiera Amalfitana.

Considerato che la Costiera Amalfitana è stata inserita tra i “Paesaggi Culturali” che l’UNESCO considera “Patrimonio dell’Umanità”, perché rappresenta “uno straordinario esempio di paesaggio mediterraneo con eccezionali valori culturali e naturali derivanti dalla sua difficile topografia e dal processo storico di adattamento compatibile operato dalla comunità”. A ciò si aggiunge che la Costa d’Amalfi può essere vista come un unicum geografico, culturale, economico e storico, nonostante le differenze fra i vari Comuni e, all’interno degli stessi, tra le frazioni.

E’ stato precisato come, tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione di Minori, vi sia la valorizzazione e promozione turistica e commerciale del territorio, senza sacrificare le autonomie, le differenze, le peculiarità, le vocazioni storiche delle singole realtà.

Inoltre i Sindaci dei Comuni di Tramonti, Maiori, Minori, Ravello e Scala, accomunati dalla presenza nelle loro città di importanti risorse locali, hanno evidenziato l’interesse comune di promuovere lo sviluppo del territorio della Costiera Amalfitana con la condivisa volontà di realizzare attività atte a veicolare e diffondere l’immagine culturale e turistica della Costiera Amalfitana, sia a livello nazionale che internazionale.

L’intenzione dei primi cittadini dei Comuni sopra specificati è quella di realizzare attività volte alla rigenerazione economica e sociale del territorio, anche con interventi rientranti nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), in un’ottica di rafforzamento e valorizzazione delle risorse presenti nei rispettivi territori.

Per tali motivi si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell’Associazione “Tratturo Magno 4.0” con sede legale nella frazione Picenze di Barisciano (AQ), mediante la condivisione di un Protocollo d’Intesa.