Antonio Trucillo: vanto letterario di Minori

Non deve apparire come una celebrazione del proprio borgo, ma bisogna ammettere e convenire che la cultura, quella vera, ha trovato da tempo degna Casa a Minori.

Negli anni i Cenacoli, quasi sempre all’aperto , erano i dehors di alcuni locali (perchè il clima del borgo di Minori è piacevole anche d’inverno) quali il bar Europa, il bar Cristal e, dalla primavera,il lido Ambrogio’s il cui proprietario si dilettava di poesia profonda : era molto facile incontrare, salutare e piacevolmente discutere con Mario Carotenuto, Paolo Signorino, Lelio Schiavone (quando gli impegni de Il Catalogo lo consentivano), Aldo Falivena. Solo per citare alcuni della “vecchia guardia”.

Ora il testimone da qualche anno è stato preso da Antonio Trucillo, poeta-scrittore di nascita a Napoli ma minorese per scelta paterna e sua (il papà è stato per qualche periodo responsabile della conduzione del Comune di Minori).

Antonio Trucillo balzò sulla scala della notorietà locale quando a Maiori, verso il 2004-2005, bisognava ringraziare e premiare Mario Luzzi (una targa in ceramica compare su un lato dell’ingresso dell’albergo Due Torri di Maiori opera dell’artista minorese Marco Fusco) e non si riusciva a trovare un suo libro: ne trovammo due in possesso di un giovane letterato, Antonio Trucillo, che, meravigliato, li con cesse in prestito.

Trucillo lo si trova, nei momenti di pausa, al bar Cristal alla passeggiata al mare di Minori.

L’ultima sua raccolta di poesie “Commentari ad una specie di gioia” ha spinto il giornalista de Il Mattino, Davide Morganti, a definire Antonio come ” il solitario cantore della lentezza”. Morgante afferma che “la poesia di Trucillo è continua ricerca del mondo più che di se stessi, le parole nei suoi versi si allungano come gli occhi delle lumache per arrivare al senso perchè il poeta di Minori non vede nelle sue parole un limite ma un punto di espansione e lo dimostra la nuova, intensa raccolta”

Minori è grata ad Antonio Trucillo per la limpidezza dei suoi versi che si fondano sulla tranquillità e si immergono nella quiete del borgo da lui abitato, vissuto. E Minori gli è ancora grata perchè Antonio ha partorito quel meraviglioso inno alla Santa Patrona, Trofimena, della quale i minoresi sono fedeli servi.