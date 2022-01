Anita Orfano vince la 3° edizione de “Una voce per l’Agro”

Grande successo di pubblico al Teatro San’Alfonso Maria De Liguori in Pagani (SA)per la finale della terza edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro”, dove si sono esibiti i 20 cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia.La manifestazione è stata condotta dalle showgirl Carmen Labruna e Marzia Aversa, la scenografia e le coreografiesono state a cura dell’accademia A.S.D. Free Dancing. Targhe e trofei per i primi tre classificati, più precisamente per la cantante Anita Orfano che si è piazzata al primo posto, già detentrice del premio come miglior interpretazione,l’artista.Riccardo Elefante si è invece classificato secondo vincendo la realizzazione di un videoclip più l’accesso alla fase regionale del campionato delle arti performative “Performer Italian Cup”. Terzo classificato per Luca Romano il quale ha ricevuto anche il Premio Radio assegnato da Radio Italia Anni 60. Il premio “Migliore Presenza Scenica” è stato invece assegnato a Dorotea Fossile, la quale ha ricevuto anche il premo come migliore outfit anni 90 assegnato dalla fashion blogger Lina La Mura. La vincitrice del contest ha ricevuto una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, per iniziare un progetto artistico che vedrà la realizzazione di un singolocon relativa distribuzione sui megastores, inoltre il vincitore del contest sarà intervistato dalle radio media partners del contest.Al secondo classificato gli sarà realizzato un videoclip musicale.La classifica finale risulta essere :

1 – Orfano Anita p.159

2 – Elefante Riccardo p.146

3 – Romano Luca p.145

4 – Persico Anna p.138

5 – Pennacchio Giuliano p.135

6 – Fossile Dorotea p.132

7 – Mazzamuto Marika p.130

8 – Ferrentino Teresa p.125

9 – Black Point it p.124

10- Martorelli Giuseppe p.120

11- Rispoli Raffaella A. p.115

Partner ufficiale del contest canoro è stata Radio Italia Anni 60 che ha seguito minuziosamente tutte le fasi del concorso.Sono stati presenti in qualità di giurati ,i giornalisti di diverse testate locali e nazionali, tra questi ultimi ricordiamo Maria Puca referente anche della PerformerItalian Cup. Ricordiamo inoltre la musicologa Giulia D’Alessandro,nonché il cantautore polistrumentista super premiato Lino Blandizzi, il discografico Massimo Curzio, il cantante internazionale Luis Navarro. In qualità diPresidente di giuria è stato presente il direttore d’orchestra nonché produttore discografico e compositore presso la Rai, M° Ciro Barbato. Organizzatore nonché direttore artistico del concorso “Una voce per l’Agro” è stato il poeta,musicista, autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale:Pietro Baratta.