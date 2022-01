Ancora non fruibili i bagni pubblici di Castiglione di Ravello

A Castiglione di Ravello non sono ancora fruibili i bagni pubblici presenti al bivio. Il disservizio perdura, ormai, da aluni mesi rappresentando un disagio per i residenti ed i turisti che comunque scelgono di visitare la città della costiera amalfitana anche durante il periodo invernale. Ad inaugurare i bagni pubblici a Castiglione fu la precedente amministrazione guidata da Salvatore Di Martino. Lo scorso mese di ottobre, in seguito alle elezioni comunali, si è insediato il gruppo “Insieme per Ravello” con il sindaco Paolo Vuilleumier.

Auspichiamo che al più presto i bagni pubblici possano tornare fruibili nell’interesse di tutti coloro che raggiungeranno la splendida Ravello oltre che per i tanti residenti.

(video di Valeria Civale)