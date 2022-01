Anche il Comune di Positano ricorda David Sassoli: “Un Grande Italiano!”. In seguito alla scomparsa, avvenuta all’età di 65 anni, di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, anche il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha voluto ricordarlo, esprimendo il proprio cordoglio:

Un autorevole volto della politica contemporanea. Un uomo delle Istituzioni che credeva fortemente nel concetto di Politica associato a quello di Morale. Un forte sostenitore europeo dei diritti e delle pari opportunità, sempre in prima linea per la lotta alle discriminazioni e ad ogni forma di ingiustizia. Un Grande Italiano!

Addio Presidente e Grazie per il tuo costante lavoro