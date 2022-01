Anastasio e il suo ultimo singolo “Assurdo”: brilla l’X Factor della penisola sorrentina

Anastasio è l’X Factor della penisola sorrentina che brilla in questi anni dopo la vittoria del talent show con “La fine del mondo”, canzone che con “Il giro di do”, “Correre”, “Generale” e “Narciso” ha siglato il successo del rapper originario di Meta. Venerdì 14 gennaio, il rapper torna protagonista del mondo musicale dopo due anni di totale silenzio complice anche il lockdown. In rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Assurdo. Inutile dirlo, nel giro di poche ore è già stato molto apprezzato dai suoi fan che sono sempre pronti a supportarlo e che del nuovo singolo hanno amato, soprattutto, la sonorità ed il significato profondo.

Assurdo: l’analisi

In Assurdo prevalgono il ritmo del rap e del pop. Non mancano i riferimenti autobiografici, d’altronde Anastasio non ha mai amato parlare di sé nelle interviste, ma lo riesce a fare facilmente tramite la sua musica. Qui il passato ed il presente si uniscono con il suo tipico linguaggio espressivo. In questo brano si differenziano due strade che evidenziano due mondi opposti, ma correlati come lo sono l’amore ed il dolore. All’inizio, infatti, notiamo che vi è una sorta di malinconia, ma poi verso la fine arriva uno spiraglio di luce, la vera essenza del brano con il rapper che canta: “Ma se viene il sole poi per un secondo non sarà così, non mi serve altro che un secondo di sole per pentirmi di tutto per dire al chirurgo: si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore”. Quindi si parte con il dolore, ma alla fine la versione pessimistica capisce che esso è necessario per poter arrivare poi a godere a pieno della felicità e del calore che sono l’amore ci può dare.