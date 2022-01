Anas: al via i lavori di manutenzione programmata sul viadotto della strada statale 369 Appulo Fortorina a San Bartolomeo in Galdo

CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO TRA IL KM 13,200 ED IL KM 13,300 DELLA STRADA STATALE 369 “APPULO FORTORINA”, A SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Anas ha formalizzato quest’oggi la consegna dei lavori in occasione di un incontro organizzato presso il Comune

successivamente verranno eseguiti gli ulteriori interventi sui due viadotti attigui

investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro

Sulla strada statale 369 “Appula-Fortorina” al via l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto situato tra il km 13,200 ed il km 13,300, nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN); i lavori – in occasione di un incontro organizzato quest’oggi presso il Comune – sono stati consegnati da Anas mediante Accordo Quadro al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. – M.G.A. Italia Srl di Benevento.

All’incontro, hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli ed il Responsabile Territoriale di Anas Campania, Nicola Montesano.

Ulteriori interventi – riguardanti, principalmente, il risanamento strutturale e l’adeguamento delle barriere stradali – interesseranno anche i due viadotti ubicati tra il km 13,100 ed il km 13,180 e tra il km 12,500 ed il km 12,700, per un investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro.

Nel dettaglio, il viadotto situato tra il km 13,200 ed il km 13,300 verrà completamente demolito e poi ricostruito ex novo; per l’esecuzione di queste attività si renderà necessaria la deviazione della circolazione su percorsi alternativi (differenti a seconda della portata degli autoveicoli transitanti e della direttrice di provenienza), secondo tempi e modalità che verranno successivamente comunicati al Territorio.

Il concreto avvio delle attività propedeutiche alla demolizione è fissato entro la prima decade di febbraio.

Inoltre, sui due viadotti ubicati tra il km 13,100 ed il km 13,180 e tra il km 12,500 ed il km 12,700 verranno eseguiti interventi di ripristino e manutenzione, consistenti sostanzialmente nel risanamento delle elevazioni delle pile e dell’intradosso dell’impalcato, oltre che nel rifacimento dei giunti, di cordoli e barriere, dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione; durante l’esecuzione di queste attività verranno adottati, principalmente, provvedimenti di istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

L’ultimazione degli interventi è fissata, complessivamente, in 475 giorni.