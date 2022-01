Amazon compra il Napoli. Da ieri sta circolando la voce secondo la quale Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo, starebbe facendo l’occhiolino alla città partenopea, partendo proprio dall’acquisizione della squadra azzurra. Entro il 2026 si dice infatti che la società, attualmente di proprietà di De Laurentiis, andrà nelle mani del colosso americano che intende acquistare anche lo stadio, messo in vendita dal comune e ribattezzarlo in Amazon Arena Maradona. Una mossa che renderebbe euforici tutti i tifosi napoletani che stanno già pregustando il grande salto di qualità che potrebbe fare il loro team del cuore. Non solo. Sembra che Bezos voglia investire addirittura per la città, comprando il secondo porto di Napoli, quello commerciale: un progetto già pensato dai cinesi, che intendevano creare una linea diretta per importare in Europa i prodotti asiatici, ma poi bocciato.