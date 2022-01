Amazon apre la sezione dedicata al Covid: in vendita mascherine e tamponi. Durante questa quarta ondata di pandemia, caratterizzata da un forte rialzo dei contagi in tutta Italia, e non solo, la corsa alle mascherine ed ai tamponi è nel vivo.

Tra le nuove norme previste dal governo, infatti, in varie occasioni oramai è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Mentre nei luoghi aperti basta la chirurgica, con il decreto del 23 dicembre 2022 ed almeno fino al 31 marzo, data in cui termina lo stato d’emergenza, su tutti i mezzi di trasporto, per accedere a spettacoli aperti al pubblico in luoghi chiusi, nelle sale da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento, agli eventi ed alle competizioni sportive, sulle funivie, cabinovie e seggiovie con cupole paravento, dovrà essere utilizzata la Ffp2.

Prima della riapertura delle scuole in seguito alle vacanze di Natale, inoltre, i dirigenti scolastici avevano chiesto al ministero le Ffp2 gratuite per tutti, ma il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli ha chiarito che questa spera resterà a carico delle famiglie e che dovranno obbligatoriamente essere cambiate ogni giorno.

Per questo motivo, era inevitabile che il prezzo fosse calmierato. Ogni dispositivo infatti, ora non potrà costare più di 75 centesimi.

Inoltre, vista oramai la necessità di Ffp2, sono in tanti i cittadini a volerne fare scorta, rendendo molto difficile trovarle e diffondendo ulteriormente la paura di non riuscirci.

Amazon, dunque, ha aperto una sezione dedicata proprio ai dispositivi di protezione da Covid. E non solo. Oltre alle mascherine Ffp2, è possibile trovare anche i tamponi.

In questa fase di pandemia, soprattutto durante le vacanze di Natale, sono stati moltissimi i cittadini ad aver preso d’assalto le farmacie per sottoporsi al tampone rapido, in modo da riuscire a passare le feste in maniera tranquilla ed essere certi di non contagiare o contagiarsi.

L’azienda di commercio elettronico più famosa del mondo, dunque, rende possibile anche comprare i test rapidi ed i dispositivi per misurare l’ossigenazione.