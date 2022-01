Amalfi piange la scomparsa di Luigi Pacileo, conosciuto da tutti come Gino

Amalfi porge l’estremo saluto a Luigi Pacileo, per tutti Gino. A darne il triste annuncio la mamma, il fratello, le sorelle ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché lo accolga tra le sue braccia e gli doni il riposo eterno.

La salma proveniente dall’Ospedale di Salerno giungerà in Cattedrale domenica 2 gennaio alle ore 16.00 per il rito esequiale.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari in questo momento di profondo dolore.