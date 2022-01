Amalfi, Pasticceria Pansa “Collaboratrice con il covid, anticipiamo la chiusura per ferie”

Amalfi, il messaggio della nota Pasticceria Pansa

Nel tardo pomeriggio di oggi ci é stata comunicata ufficialmente la positività al tampone molecolare di una nostra collaboratrice.

Pertanto, in via precauzionale e per la sicurezza

dei nostri collaboratori e dei nostri clienti,

abbiamo deciso di anticipare la chiusura per ferie, originariamente programmata per lunedì 10 Gennaio.

Un dolcissimo abbraccio a tutti Voi…Ci rivediamo a Febbraio più forti di prima❤️

#solodapansa