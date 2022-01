Amalfi: il sindaco Daniele Milano ordina la bonifica per la Grotta Santa Croce

Amalfi: Milano ordina la bonifica per la Grotta Santa Croce. Per la meravigliosa grotta della spiaggia di Santa Croce a Vettica, frazione di Amalfi, il sindaco Daniele Milano dispone la bonifica a carico dei proprietari, i quali dovranno occuparsi di avviare degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza, per quanto concerne l’aspetto igienico sanitario e strutturale, dell’intera area circostante alla grotta, accessibile solo dalla spiaggia. Essa necessita, purtroppo, oltre alla pulizia della zona, anche di lavori di messa in sicurezza dell’intera configurazione interna.

Durante la scorsa estate, Carabinieri e Guardia Costiera di Amalfi, insieme al personale dell’Asl di Salerno, hanno effettuato il sequestro di una discarica rinvenuta proprio all’interno di una grotta vicino Santa Croce. I militari hanno ritrovato oltre 1200 metri cubi di rifiuti accatastati, fra cui copertoni usati, vecchi elettrodomestici, attrezzatura balneare, ovvero lettini e ombrelloni, bombole per il gas, numerose barche e pattini, materiali plastici e ferrosi di diverse tipologie, tubazioni in pvc ed altro, insomma una vera e propria discarica.

Nella spelonca sono state edificate, nel corso degli anni, anche delle baracche abusive, ovviamente in stato di abbandono. I proprietari sono stati denunciati per inquinamento ambientale, deposito incontrollato di rifiuti e violazione della normativa urbanistica in materia edilizi, un vero e proprio scempio per uno dei luoghi simbolo della Costiera Amalfitana.

L’ente comunale ha predisposto l’interdizione al transito e alla sosta di persone nell’intera area, una situazione che potrebbe essere finalmente risolta a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco Daniele Milano che ha l’obiettivo di ridare dignità ad un luogo meraviglio, visitato da turisti provenienti da tutto il mondo.

Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza della grotta, dei manufatti realizzati nel corso del tempo e la completa bonifica della spiaggia deturpata.